شكرا لقرائتكم سموحة يجهز بيانا حول الأخطاء التحكيمية فى مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضًر المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة إصدار بيان ضد الاخطاء التحكيمية التى وقعت فى المباراة الاخيرة مع المصرى البورسعيدى ، وقال فرج عامر عبر تويتر : "سموحة يصدر اليوم بيان عن الاخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة سموحة والمصري واهمها احتساب ضربة حزاظ لا تمت الي الحقيقة بصلة ونؤكد ان هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غير نتيجة المباراة واضاع علي سموحة فوزا غاليا

ونجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، أحرز هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصري سعيدو سينبوري في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ، ونجح محمود وادي في احراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91

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وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة ، حيث أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

فيما فجرت مباراة الإسماعيلى مع انبى ثورة غضب عارمة داخل مجلس الدراويش بسبب الأخطاء التحكيمية حيث يري مسئولو الإسماعيلى أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها، فضلاً عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة، الأولى ارتطمت بيد مدافع إنبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على أثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.

وأصدر نادى الإسماعيلي بياناً عبر موقعه الرسمى ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثلة.