شكرا لقرائتكم حارس الأهلي السابق يكشف دور محمد عواد في إنقاذه من مقلب "ناشئ الزمالك " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسعد عوض حارس مرمى الأهلي السابق وأسوان الحالي، عن كواليس "مقلب" ناشئ نادي الزمالك، بعدما أظهرت عدسات الكاميرات، قيام أحد أبناء ميت عقبة الصغار، بجمع كل زجاجات المياة من خلف مرمى حارس أسوان، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال عوض في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: فوجئت أثناء المباراة بعدم وجود أي زجاجة مياة خلف المرمى ولم أعرف السبب، إلا بعد انتشار الأخبار عقب المباراة، عن قيام ناشئ الزمالك بجمع كل الزجاجات من خلف المرمى.

أضاف عوض: لا أعرف سبب قيامه بهذا الأمر، ولكني طلبت من محمد عواد حارس الزمالك أن يناولني زجاجة مياة أثناء اللقاء للشرب، بعدما اكتشفت اختفاء جميع الزجاجات، وقام حارس العرين الأبيض بمساعدتي.



مسعد عوض

واستطرد حارس عرين أبناء الجنوب: لم أتلقى عروضاً للرحيل في يناير، سأكمل مشواري مع أسوان لتحقيق الهدف الذي نسعى خلفه بالبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم ونحن قادرين على ذلك.

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ويستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، استعداداً لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الدوري العام خلال المباريات المتبقية في الدور الأول بعد تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطي في استغلال الامكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسواني لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادي تتمسك ببقاءه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا في مباراة واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى.