شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين محافظ الإسماعيلية ومجلس الدراويش بعد تصفية الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية عقد جلسة مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، عقب عودة رئيس النادى من ألمانيا فى رحلة علاجية، وذلك بعد تصفية الأجواء بين الجانبين بعد التوتر الذى شهده الشارع الإسماعيلاوى فى الفترة الأخيرة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد دعا مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان لاجتماع فى 25 ديسمبر الماضى بديوان عام المحافظة، لبحث الأوضاع المتدهورة التى شهدها فريق الكرة فى الآونة الأخيرة، وتسببت فى ثورة غضب عارمة فى الشارع الإسماعيلاوى، إلا أن إبراهيم عثمان تخلف عن الحضور بعدما فوجئ بموعد الاجتماع فى وسائل الإعلام دون أن يخطره المحافظ بشكل شخصى .

ومن المنتظر تحديد جلسة فى الفترة المقبلة بين الطرفين لوضع الخطوط العريضة لإنقاذ فريق الكرة، لاسيما قبل مباراته المصيرية مع الاتحاد السكندرى فى إياب دور الثمانية للبطولة العربية، والمقرر لها 24 يناير الجارى، لاسيما بعد فوز الدراويش فى مباراة الذهاب بهدف دون رد فى الاسكندرية.

Advertisements

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعدما أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

ويبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ 11 للمسابقة.

وتعادل إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.