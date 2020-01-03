حارس الأهلى السابق يكشف لـ"سوبر كورة" دور عواد فى إنقاذه من مقلب ناشئ الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسعد عوض حارس مرمى الأهلى السابق وأسوان الحالى، عن كواليس "مقلب" ناشئ نادى الزمالك، بعدما أظهرت عدسات الكاميرات، قيام أحد أبناء ميت عقبة الصغار، بجمع كل زجاجات المياة من خلف مرمى حارس أسوان، خلال مباراة الفريقين التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، استعداداً لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الدوري العام خلال المباريات المتبقية في الدور الأول بعد تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

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ويطمح عبد العاطي في استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسواني لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا في مباراة واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.