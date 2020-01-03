شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينضم للأندية الثائرة ضد التحكيم ويعلن إصدار بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأصدر نادى الإسماعيلي بياناً عبر موقعه الرسمى ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة ينضم للأندية الثائرة ضد التحكيم ويعلن إصدار بيان رسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.