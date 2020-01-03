شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينسى أحزان الزمالك ويستأنف تدريباته استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان صفحة الخسارة من الزمالك، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، ورفض الجهاز الفنى لأبناء الجنوب بقيادة مجدى عبد العاطى منح اللاعبين أى راحة قبل مواجهة الجونة التى تقام ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

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ويعانى أسوان من الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائى هجوم أسوان أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع فى الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد فى الميركاتو الشتوى.

كما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الإسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.