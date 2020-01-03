شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بمباراة الأهلي قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، بأشرطة فيديو مباراة الأهلى والمقاصة والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين سجلهما على معلول ومحمد مجدى قفشة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق الفيومى، استعداداً لمباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام أبناء الفيوم والمقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون العرب فى المباريات المقبلة، وأكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التى انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية فى الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

Advertisements

وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس فى 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الإنتاج الحربي، الإسماعيلى، المصرى، حرس الحدود، الاتحاد السكندرى، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادى دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون فى مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع فى الدورى العام حتى الآن بعد النادى الأهلي، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.