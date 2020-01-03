شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح طارق حامد راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعب الوسط طارق حامد راحة من التدريبات لمدة يومين. ويغيب طارق حامد عن مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا للإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أسوان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الخميس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.

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