شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على سفر فرجاني ساسي إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي إلى تونس، وذلك بعد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وافق كارتيرون على منح التونسي فرجاني ساسي، إجازة لمدة يومين، للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يعود «ساسي» للانتظام في تدريبات الفريق، بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك في اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.