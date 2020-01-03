شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس المقاصة بالفيديو قبل مواجهة الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأشرطة فيديو مباراة الأهلي والمقاصة والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول ومحمد مجدي قفشة، لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الفيومي، وذلك استعداداً لمباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام أبناء الفيوم والمقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون العرب في المباريات المقبلة، حيث أكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية في الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

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وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس، في 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الانتاج الحربي، الاسماعيلي، المصري، حرس الحدود، الاتحاد السكندري، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادي دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون في مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن بعد النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباك المقاولون سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتي محمد سمير مدافع الفريق في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.