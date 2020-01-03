شكرا لقرائتكم طارق حامد يرد على موقعة الطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن سبب حصوله على إنذار ثانى فى لقاء أسوان مما أدى إلى طرده وحقيقة توجيه حديث للحكم تسبب في حصوله علي ذلك الإنذار، مؤكدًا إنه لم يقل شيئًا للحكم يستوجب حصوله على إنذار، مكتفيًا بذلك التعليق على الواقعة التى شهدتها لقاء فريقه أمام أسوان فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

فيما حرص عدد من نجوم الزمالك على دعم طارق حامد بعد حالة الطرد التى تعرض لها وعلى رأسهم تامر عبد الحميد دونجا مدرب الفريق السابق الذى قال في تغريدك له: "مش عارف هو طارق حامد مزعلك أوي كدة ليه، بس جماهيرك فى ضهرك ويدعمك أجمد يا بطل انت القلب النابض لجماهير الزمالك انت أحسن لاعب وسط مدافع فى مصر وإفريقيا انت روح الزمالك المقاتل فى الملعب لا يهزك خليك قوى زى ما حنا متعودين"، ونشرها طارق حامد عبر "الاستورى" الخاص به علي حسابه علي انستجرام معلقا عليها بشكره لدونجا بعبارة: "حبيبى يا دونجا يا تاريخ".

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وكان طارق حامد، قد حصل على راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد تأكد غيابه عن مباراة طنطا للإيقاف، والتى ستقام بعد غد الأحد، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيفقد الأبيض خلال هذه المباراة لخدمات الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، الذى حصل هو الأخر على الإنذار الثالث خلال مباراة أسوان، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.