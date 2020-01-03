شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لـ أسوان: لا وقت للراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان منح اللاعبين راحة بعد الخسارة من الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، ورفض الجهاز الفني لأبناء الجنوب بقيادة مجدي عبد العاطي، منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الجونة التي تقام ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، حيث يسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الدوري العام خلال المباريات المتبقية في الدور الأول بعد تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطي في استغلال الامكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسواني لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادي تتمسك ببقاءه.

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ويعاني أسوان من الاصابات التي عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائي هجوم أسوان أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي.

كما يعاني أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية في ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسي مهاجم النادي الاسماعيلي الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا في مباراة واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى.