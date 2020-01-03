شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يشترط مثول باهر المحمدى للتحقيق قبل العودة للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رهن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رفع الايقاف الفنى عن باهر المحمدى كابتن الفريق وعودته لقائمة الدراويش فى مواجهة بيراميدز بالتزام اللاعب وخضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية للنادى.

وقال مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلى لـ"الخليج 365" إن ناديه يثمن التزام اللاعب بالتدريبات عقب تغريمه 200 الف جنيه واستبعاده من مواجهة انبى.

وأضاف المصدر :"إدارة الشئون القانونية بالنادى الاسماعيلى سوف تخطر باهر المحمدى بموعد جديد للتحقيق معه مرة ثانية بعدما تخلف اللاعب عن موعد التحقيق الأول وفى حالة التزامه سيعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى، مع تطبيق العقوبة المادية وخصمها من مستحقاته لدى النادى".

كان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قد أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، وذلك لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

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وتلقي باهر المحمدى كابتن الفريق وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.



موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

في الوقت نفسه، يبدأ اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ 11 للمسابقة.

وتعادل إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.