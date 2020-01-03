شكرا لقرائتكم طارق يحيي يحدد شرطاً لتعاقد الطلائع مع مطاريد الأهلي والزمالك في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حدد طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش موقف ناديه من التعاقد مع لاعبى الاهلى والزمالك الذى لايشاركون بصفة مستمرة مع أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال يحيى لـ"الخليج 365" : " لاشك أن نجوم الاهلى والزمالك إضافة لاى نادى ولدى اهتمامات ببعضهم ولكنى وضعت شرطاً أساسى قبل الدخول فى مفاوضات معهم لتدعيم صفوف الطلائع".

وأضاف يحيى : " لن نحقق أى فائدة من ضم نجوم الاهلى والزمالك إذ كان لديهم عدم رضا وقناعة باللعب للطلائع مع فارق العقود بين الناديين فإذا كان اللاعب يرحب بالانضمام للفريق وتقديم كل ماعنده سنفتح أبوابنا على الفور ، بخلاف ذلك لن نبحث عن نجوم الاهلى والزمالك".

وحول فكرة زيادة الاستبدال أوضح طارق يحيى قائلاً: "أمتلك 25 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش ويحق لى التعاقد مع 5 لاعبين أخرين ولم استخدم قاعدة الاستبدال أساساً ولكنى أرفض تغيير لوائح المسابقة " .

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش : " قرار زيادة الاستبدال لن يضرنى ولن يفيدنى ولكن أرفض أن نسارع بإجراء التغيير على لوائح المسابقة مع كل أزمة يتعرض لها الاهلى أو الزمالك ، لابد أن يكون هناك احترام للقوانين التى بدأت بيها المسابقة ".

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كما طلب طارق يحيى من إدارة ناديه التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.



موعد مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع وادى دجلة مع طلائع الجيش فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد بتروسبورت فى مواجهة الهروب من قاع الجدول فى ظل الموقف المتقارب للفريقين بالمسابقة.

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

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