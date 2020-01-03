قصة صور.. على معلول نسر الأهلى الطائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم يثبت على معلول لاعب النادى الأهلى، أنه جدير بارتداء قميص القلعة الحمراء ، فى ظل المستوى الذى يقدمه فى المباريات التى يشارك بها مع الفريق، و التى كان اخرها اداؤه فى مباراة فريقه امام مصر المقاصة فى الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى الممتاز .
وفاز الأهلى على المقاصة بهدفين نظيفين، أحرزهما على معلول من ركلة جزاء ومحمد مجدى قفشة .
يتميز بالجدية فى التدريبات والمباريات، ويتضح ذلك على نظراته الثاقبة فى اللقاءات، حيث إنه نجم يتميز بالطموح الكبير لتحقيق مزيد من النجاحات فى تاريخه الكروى.
و لاحظ متابعى معلول أنه يقوم بحركات و أداء جعل البعض يطلق عليه لقب " نسر الاهلى الطائر " نظرا لقفزه خلال تسديد الكرات على المرمى ، مما لفت الأنظار إليه فى الفترة الاخيرة .
وبنهاية مباراة الأهلى و المقاصة كشف اللاعب أن زوجته تنبأت له بتسجيل الهدف، والذى يتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده .
وأكد اللاعب أن جمهور المارد الأحمر رقم واحد بالنسبة للاعبين و كل مباراة نخوضها هدفنا هو الفوز وحصد الثلاث نقاط ونواجه مشاكل في بداية المباراة ولكن خبرات اللاعبين تصنع الفارق و حقق فوز هام وغالي وضعنا على قمة الدوري المصري و أحب جمهور الأهلي وساندني كثيرا في الأوقات الصعبة وأتمني أن نكون عند حسن ظنهم وهم رقم واحد لنا ويس رقم 12 و الأهم لنا هو المكسب ولا يهم من يسجل ".
وتمنى معلول إنهاء مشواره الكروى والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء و الحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا ضمن الاحلام الذى يريد تحقيقها الموسم الحالى .
معلول
معلول و ابنه فى المياه
معلول و اسرته
معلول وزوجته و ابنه
معلول
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