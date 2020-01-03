شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرهن عودة باهر المحمدى للمباريات بالامتثال للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رفع الإيقاف الفنى عن باهر المحمدى كابتن الفريق وعودته لقائمة الدراويش فى مواجهة بيراميدز بالتزام اللاعب وخضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية للنادى، وقال مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، إن ناديه يثمن التزام اللاعب بالتدريبات عقب تغريمه 200 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة انبى، موضحا أن إدارة الشئون القانونية بالنادى ستخطر باهر المحمدى بموعد جديد للتحقيق معه مرة ثانية بعدما تخلف اللاعب عن موعد التحقيق الأول وفى حال التزامه سيعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى، مع تطبيق العقوبة المادية وخصمها من مستحقاته لدى النادى".

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

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باهر المحمدى كابتن الفريق تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.

ويبدأ فريق الإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ 11 للمسابقة.

وتعادل فريق إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.