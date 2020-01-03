"لن يحدث".. لجنة الحكام ترد على طلب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرفض جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلب الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكم المصري هو مَن سيدير المسابقة.

وكان مجلس إدارة الزمالك طالب اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس الخميس باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في الدوري، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها الغندور.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الجمعة: "الحكام المصريون بحاجة إلى وقت من أجل استعادة الثقة، ننظر إلى المستقبل من أجل تعويض الكبار بعد ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأضاف: "لدينا 13 حكمًا فقط يتمتعون بخبر كبيرة ويستطيعون إدارة أي مباراة في الدوري، وهذا العدد لا يكفي ويجب إحياء بعض الحكام الذين فقدوا الثقة".

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وأوضح: "لن يحدث أن اللجنة المؤقتة ستقوم باستقدام حكام أجانب، سعيد باللجنة دون نفاق لأنها تعمل لصالح الكرة المصرية فقط وإصلاح بعض الأمور دون أغراض أخرى، ويحافظون على هوية الحكم المصري".

وأكمل: "إذا كان هناك بند في اللائحة يسمح لأندية الدوري باستقدام حكام أجانب كما يتردد، فأعتقد أنه تم إلغائه من قبل اللجنة الخماسية بعدما تسلمت مهام عملها في اتحاد الكرة".

وأتم رئيس لجنة الحكام: "نتفق مع اللجنة الخماسية على أن الحكم الأجنبي سيقتصر وجوده على مباراة الأهلي والزمالك فقط، الحكم المصري هو من سيدير الدوري المصري، ليس تحديًا، لماذا نرى حكامنا أقل من الآخرين؟".

يُذكر أن الزمالك أكد أنه تعرض للظلم في مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأبيض (2-0) بصافرة الحكم طارق سامي، والتي شهدت إلغاء هدف للزمالك بجانب حصوله على ضربة جزاء وطرد طارق حامد بعد تلقيه إنذارين.