رياضة | أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الغضب على مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وغادر التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك إلى تونس، عقب خوضه مواجهة الأبية أمام أسوان التي اقيمت أمس.

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وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن سفر اللاعب التونسي جاء عقب موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف على الفريق، للاطمئنان على أسرته نظرا لإيقافه عن المباراة المقبلة مع الأبيض.

وأكد مصدر بالزمالك، أن اللاعب حجز تذاكر الطيران من قبل مباراة أسوان وكان ينوي السفر إلى هناك بدون علم الجهاز، خاصة وأنه كان سوف يلعب مواجهة الأحد أمام طنطا بشكل طبيعي.

ويدرس مجلس الإدارة معاقبة اللاعب، حال تأخره في العودة للفريق، خاصة وأن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق، وتمثل قيمة تعاقده مع الفريق الأبيض أزمة كبيرة داخل النادي، خاصة أن الموسم الماضي، كان يتكفل براتبه المستشار تركي آل الشيخ.