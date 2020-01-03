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رياضة | ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

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 حالة من الرعب تضرب صفوف مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في بطولة .

 

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن أجهزة الإنذار تدق في مانشستر سيتي بسبب صدام دوري الأبطال ضد ريال مدريد، حيث يعتقدون في ملعب الاتحاد أنه من الممكن أن ينتهي موسم الفريق مبكرًا في حال تم إقصائه على يد الميرينجي.

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وتدرك إدارة مانشستر سيتي أن الفريق يمر بفترة صعبة للغاية هذا الموسم مع جوارديولا، وقد يصبح هذا الموسم كارثي بالفعل إذا نجح الريال في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

 

ويحتل السيتي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة ، بعيدا عن المتصدر.

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