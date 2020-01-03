رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الهلال بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الهلال بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 3 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الفيصلي ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ11"

وادي دجلة ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ19"

اشبيلية ضد أتليتك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الاتفاق ضد أحد، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الفيصلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.