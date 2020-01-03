الامارات | العين يتعاقد مع مدرب جديد بعد خسارة الكلاسيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع مدرب جديد بعد خسارة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق في الفترة القادمة. وخسر فريق العين الخميس على أرضه وامام جماهيره في مواجهة منافسة فريق شباب الأهلي بهدف مقابل هدفين لتتقلص في المنافسة على لقب دوري الخليجي العربي بعد ان أتسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر لـ8 نقاط. وقال العويس في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية إنهم اكملوا الاتفاق مع المدرب البرتغالي. Advertisements ولدى بيدرو خبرة في المنطقة الخليجية إذ قاد فريق التعاون السعودي. وحقق التعاون تحت قيادة المدرب البرتغالي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق اتحاد جدة 2-1 في النهائي. وخاض المدرب تجربة مع ألميريا الإسباني قبل ان تتم إقالته مؤخرا من منصبه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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