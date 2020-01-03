شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين شركة إسبانية وإنجليزية قبل توقيع عقود الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقدين مع شركة إسبانية وأخرى إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى هذا الموسم، وأرسلت اللجنة العقدين إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسة العقدين وإبداء الرأى فيهما قبل التوقيع، حيث سيتم التعاقد مع الشركة التى توافق الوزارة على التعاقد معها لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار سنويا ما يعادل 16 مليون جنيه.

وقررت اللجنة الخماسية تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون دولار فى الموسم الواحد، ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع إحدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكمًا على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.