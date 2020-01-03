شكرا لقرائتكم خبر عن «فينوس ويليامز» تنسحب من بطولة برزبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت فينوس وليامز، المصنفة الأولى عالميا سابقا، انسحابها من بطولة برزبين للتنس، بداعى التعرض «لانتكاسة» فى المران.

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كان من المنتظر أن تشارك فينوس (39 عاما) فى البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة 6-12 يناير، مع عدة لاعبات بارزات، مثل آشلى بارتى المصنفة الأولى عالميا، وكارولينا بليسكوفا، ونعومى أوساكا، وماريا شارابوفا، قبل أن تعلن غيابها، وسيمنح المنظمون بطاقة دعوة للاعبة أخرى، للمشاركة بدلا من فينوس.

وقالت فينوس، الفائزة بسبعة ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى، والتى كانت ستشارك ببطاقة دعوة «لسوء الحظ لن أبدأ الموسم فى برزبين، بسبب انتكاسة غير متوقعة خلال المران». وأضافت اللاعبة الأمريكية المخضرمة «أتطلع إلى الوجود فى أستراليا فى العام الجديد، وسألتقى الجميع فى أديليد»، وتنطلق بطولة أديليد فى 13 يناير. فى نفس السياق، ستعود ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، للملاعب فى بطولة برزبين للتنس، بعدما حصلت على بطاقة دعوة للظهور فى المسابقة الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة. كانت اللاعبة الروسية الحاصلة على 5 ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى شاركت فى آخر مباراة رسمية بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة فى أغسطس، لكنها تراجعت للمركز 133 عالميا بعدما غابت طويلاً بسبب الإصابات، ولم تشارك سوى فى 8 بطولات بالموسم.

وإلى جانب اللاعبة الروسية، 32 عامًا، ستشهد بطولة برزبين، التى تقام فى الفترة 6-12 يناير، مشاركة عدة لاعبات بارزات مثل آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميًا، ونعومى أوساكا، وكارولينا بليسكوفا. وبسبب التصنيف المتواضع الحالى، ستكون شارابوفا فى حاجة لبطاقة دعوة للمشاركة بالقرعة الرئيسية لمنافسات فردى السيدات ببطولة أستراليا التى تنطلق فى 20 يناير. وأحرزت شارابوفا، لقبها الثالث الكبير فى ملبورن بارك عام 2008، قبل أن تسقط فى اختبار للمنشطات فى المسابقة ذاتها عام 2016 وتغيب لمدة 15 شهرًا بسبب الإيقاف.