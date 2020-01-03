شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف الطلائع فى معركة الهروب من القاع بختام الجولة 11 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع وادى دجلة مع طلائع الجيش فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد بتروسبورت فى مواجهة الهروب من قاع الجدول فى ظل الموقف المتقارب للفريقين بالمسابقة .

ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

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طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم وخطف النقاط الثلاث لتوديع المركز الأخير ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الطلائع مكون من : " محمد عبد المنصف - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الرحمن بودي - محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا - رفيق كابو - عبد الكبير الوادي - مروان حمدي".

على الجانب الأخر شدد طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التى تلوح لهم أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة فى ظل تقارب النقاط مع المنافس ويبدو التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام وادى دجلة مكون من : "محمد بسام -علي الفيل – محمد سمير – أحمد علاء – محمد ناصف - محمد شحاتة – احمد كابوريا – فرانك نجونجا – أحمد سمير – ناصر منسى – أحمد داوودا".