شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 50 ألف جنيه للمظاليم من فلوس القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على صرف 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثاني والثالث بعد تحصيل المستحقات المتأخرة على أندية الدورى الممتاز قبل السماح لهم بالقيد الشتوى خلال شهر يناير الجارى.

تعادل فريق غزل المحلة على ملعبه مع الأوليمبى بهدفين لمثليهما فى الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليفقد أبناء المحلة نقطتين ثمينتين فى سباق القمة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى ٢١ نقطة فى المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق نقطتين عن فاركو صاحب الصدارة فى الوقت الذى نجح فيه المنصورة فى استكمال نتائجه الجيدة بالفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى ١٦ نقطة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند نفس الرصيد من النقاط كما تعادل دكرنس على ملعبه مع بيلا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى ١٥ نقطة .

وقررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل انطلاق مباريات الدور الثانى لدورى القسم الثانى يوم 12 و13 و14 يناير، حيث تقرر يوم 12 للمجموعة الأولى "الصعيد" ويوم 13 للمجموعة الثانية القاهرة والقناة، ويوم 14 يناير للمجموعة الثالثة وهى أندية بحرى.

وأخطر مسئولو لجنة المسابقات الأندية بموعد انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى أيام 12 و13 و14 يناير على أن يتم إرسال جدول المباريات للفرق خلال الأيام المقبلة.

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وأسفرت نتائج الجولة الـ10 عن فوز سيراميكا كليوباترا على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء ليحلق فى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 6 نقاط فى المركز قبل الأخسر للمجموعة ويزداد موقفه صعوبة فى البقاء بالمسابقة.

كما حافظ القناة بقيادة حمزة الجمل على حظوظه فى المنافسة على الصعود بالفوز على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليستمر فى وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة فى المركز السابع، فى الوقت الذى عاد فيه الترسانة لفصوله البايخة بالخسارة أمام النصر بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 9 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد للنقطة 14 فى المركز السادس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الداخلية بقيادة هشام زكريا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثالث ويتجمد رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة فى المركز الخامس، كما استعاد بتروجت ذاكرة الإنتصارات بالفوز على النجوم بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد النجوم عند 11 نقطة ويهبط للمركز التاسع، فى الوقت الذى تعادل فيه الزرقا مع منتخب السويس سلبيا.

وفى إطار مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى تعادل الحمام بقيادة مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.