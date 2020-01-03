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انبي يستأنف مرانه استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري

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يستأنف فريق انبي الكروي مرانه اليوم الجمعة بملعبه بتروسبورت  تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق ، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري

الاربعاء المقبل في الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

 

كان الفريق البترولي قد حصل على راحة  أمس

الخميس بعد لقاء الإسماعيلي الأربعاء الماضي والذى انتهي بالتعادل بهدف لكل منهما بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الحادية عشر للبطولة.

ويحتل إنبي المركز الثامن بجدول الممتاز برصيد 15 نقطة.

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