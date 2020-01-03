رياضة | عاجل.. حارس الزمالك يرد على أنباء رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حارس الزمالك يرد على أنباء رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، لأنه لاغني عن أهمية المكسب الذي حققه الفريق، على أسوان، بهدفين نظيفين، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح أبوجبل، في تصريحات تليفزيونية، بقناة «أون سبورت»، عقب انتهاء أحداث اللقاء:" بدأنا السنة الجديدة بمكسب مهم بالنسبالنا، يعطينا دفعة مهمة في الفترة القادمة، كنا في إحتياج له، قدرنا نوصل ونسجل ونفوز بالثلاث نقاط".

وتابع أبو جبل:" تعليمات كارتيرون لنا أن نلعب بشكل إيجابي، وأن نقابل فريق أسوان في نصف ملعبهم، وكنا أكثر فاعلية على المرمى، حيث احرزنا هدفين، وأهدرنا ركلة جزاء، ففي المباريات السابقة، كنا نصل لمرمى الخصم كثيرًا، وأضعنا العديد من الأهداف، ولكن النتائج لم تكن في صالحنا".

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وتطرق أبو جبل للحديث عن المنافسة بين حراس الزمالك، لحماية عرين الفريق:" أنا وزملائي نتدرب جيدًا، ونؤدي بشكل جيد، وجميعنا على نفس المستوى، ونتنافس بشرف، وعندما يلعب أي منا، نكون داعمين وسندًا له، فنحن حراس دوليين، ونلنا شرف التواجد مع المنتخب، والحارس الذي لايستطيع تحمل الضغط، لن يكون متواجدًا في فريق كبير أبدًا".

ونجح أبو جبل في المحافظة على نظافة شباكه، في ثلاث مباريات، حيث أوضح:" أود أن أشكر مستر كارتيرون على الكلام الجميل وإشادته بي الفترة السابقة، وذلك يعطيني دافعًا للمزيد من التألق الفترة القادمة، وأن أحافظ على نظافة شباكي في المزيد من المباريات".

وتطرق للحديث عن كثرة انباء رحيله عن الفريق، في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث قال:" لم أصرح يومًا ولم أطلب أبدًا الرحيل عن نادي الزمالك، فشرف لي التواجد داخل جدران النادي، وأول ما أتيحت لي الفرصة، ربنا كرمني، وهذا يرجع للتنافس الشريف بيني وبين زملائي".

وإختتم أبو جبل تصريحتنه:" أتوجه بالشكر لعمرو عبد السلام، مدرب حراس الفريق، لأنه يبذل مجهودًا كبيرًا معنا من أجل تحسن مستوانا، ويتقي الله فينا، وكل مانواجهه في المباريات، نتمرن عليه جيدًا، ونجحت في التصدي لإنفراد أمام أسوان، وكل ذلك يرجع لتوفيق الله ودعاء والدتي لي".