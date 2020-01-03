رياضة | أرسنال يعلن غياب نجمه 9 أشهر للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يعلن غياب نجمه 9 أشهر للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مدافعه كالوم شامبرز، سيغيب عن الفريق لمدة تسعة أشهر، عقب إجرائه جراحة في الركبة.

وذكر أرسنال أن شامبرز، 24 عاما، عانى من قطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك خلال المباراة التي خاضها الفريق أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي في مسابقة الدوري.

وجاء ايضا أرسنال:"كالوم أجرى جراحة ناجحة في لندن صباح اليوم الخميس".

واختتم:"من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل ما بين ستة وتسعة أشهر".