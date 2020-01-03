رياضة | عاجل.. كارتيرون يفاجئ فرجاني ساسي بهذا القرار عقب إيقافه أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يفاجئ فرجاني ساسي بهذا القرار عقب إيقافه أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب .

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وحصل أيضا طارق حامد علي راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة غدًا السبت استعدادا للقاء طنطا.

ويواجه الزمالك فريق طنطا على ملعب غزل المحله الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.