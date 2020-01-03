رياضة | عاجل.. تعليق ناري من الزمالك على طرد طارق حامد أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من الزمالك على طرد طارق حامد أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المشرف على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، على قرار ماجد سامي، حكم مباراة الفريق أمام أسوان، حيث إنتقد طرد طارق حامد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وصرح المشرف على الكرة بنادي الزمالك عبر قناة «أون سبورت»: «أول مرة أتحدث عن التحكيم، ولكن اليوم طارق سامي قام بطرد طارق حامد بدون سبب».

وأضاف نجل رئيس نادي الزمالك: «الموسم الماضي كنا أكثر فريق ساند التحكيم رغم أننا خسرنا الدوري بسبب التحكيم».

وتابع أمير مرتضى منصور إنتقاده لينتقد أيضاً لجنة المسابقات، بسبب ضغط المباريات، حيث قال: «لدينا مباراة يوم الأحد أمام طنطا، الفريق سيستريح ثلاثة أيام فقط بينما يستريح طنطا منذ أسبوع».

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وتحدث المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن المقعد المتبقي للفريق في الانتقالات الشتوية، حيث لأوضح : «بالنسبة لانتقالات يناير، لدينا مكان واحد في القائمة وكارتيرون لم يحسم المركز الذي يريد تدعيمه بعد، سيكون هناك اجتماع معه وسيحدد خلاله المركز الذي يريد التدعيم فيه».

وأضاف معلقاً على الفوز أمام أسوان اليوم: «3 نقاط هامة، وحظ أوفر لفريق أسوان في المباريات المقبلة، كنا نعاني من سوء توفيق خلال الفترة الماضية، الدوري لا يزال طويلًا ونخوض كل مباراة على حدى».

وإختتم أمير مرتضي حديثه: لاعبو الزمالك يستطيعون العودة بالفريق لمكانه الطبيعي، مثل ما حدث في إفريقيا بعد عودة التوفيق.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا اليوم على حساب أسوان ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 18 ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر.