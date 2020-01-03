رياضة | عاجل.. برشلونة يخضع لرأي جمهوره ويقرر إعادة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يخضع لرأي جمهوره ويقرر إعادة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن تطور جديد طرأ بشكل مفاجئ بشأن مستقبل مدافع برشلونة في الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إدارة برشلونة قررت التخلي عن نجم الفريق الفرنسي جان كلير توديبو هذا الموسم على سبيل الإعارة مع نية البيع ولكن جماهير البرسا ثارت بسبب هذا الأمر.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة الآن سيسمح فقط لتوديبو بالرحيل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان ما زال الأقرب لحسم الصفقة متفوقًا على كلا من موناكو ونيس وباير ليفركوزن وشالكه وواتفورد وبنفيكا.

وألمحت الصحيفة الإيطالية إن المرشح الآخر لدعم دفاع ميلان هو دانييلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس الذي يتراوح سعره بين 20 و25 مليون يورو.