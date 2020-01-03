الأهلي يجهز "كهربا" لرحلة زيمبابوي.. وحقيقة مطالبة "فايلر" لحسام عاشور بالاعتزال.. ويدعم مروان محسن معنويا.. وطبيب الأهلي ينصح بعدم الدفع بـ"أجاي والشحات"

بعد تلقى إدارة النادى الأهلى تأكيدات من اتحاد الكرة بعدم وجود أزمة فى قيد محمود عبدالمنعم «كهربا» فى قائمة الفريق المحلية، وذلك بعد الاستعلام الذى حدث على «سيستم» قيد اللاعبين، وأنه سيقيد دون مشكلة فور وصول البطاقة الدولية المؤقتة، ووقتها يحق له المشاركة بشكل طبيعى مع الفريق. ينتظر النادى الأهلى، اليوم، قيد «كهربا» فى قائمة الفريق فور وصول البطاقة الدولية للاعب من ناديه السابق أفيس البرتغالى، تمهيداً لمشاركته مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

يشارك بالمباراة المقبلة

واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، على ضم اللاعب لقائمة المباراة المقبلة أمام نادى مصر، المقررة الأحد المقبل، على أن يتم منحه جزءاً من الوقت للمشاركة فى المباراة، خاصة أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، حيث إن آخر مباراة له كانت مع المنتخب الوطنى أمام جزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

قيده إفريقيا

وبدأ الجهاز الإدارى بالنادى فى تجهيز إجراءات قيده أفريقياً، وسفر اللاعب لرحلة زيمبابوى لمواجهة فريق بلاتينيوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق الأحمر قبل اللقاء. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

دعم مروان محسن

من جانب مختلف، حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، على دعم مروان محسن، مهاجم الفريق، معنوياً عقب مباراة مصر للمقاصة، والعمل على خروج اللاعب من حالة الحزن التى سيطرت عليه لإهداره أكثر من فرصة للتسجيل فى اللقاء.

وتحدث المدير الفنى مع المهاجم الدولى، مؤكداً له أنه يثق فى إمكانياته كثيراً، وأنه قدم مباراة جيدة، والحظ لم يحالفه فى المباريات الأخيرة، وطالبه بالتركيز فى المباريات المقبلة التى تحتاج من الجميع تقديم أفضل المستويات لتخطى المباريات الصعبة.

على معلول

فى سياق آخر، جرت مشاورات بين السويسرى فايلر، وبعض أعضاء الجهاز الفنى حول التونسى على معلول، حيث عرض البعض على المدير الفنى عدم الدفع باللاعب فى مركز الجناح، خاصة بعد فشله فى مباراة مصر للمقاصة الأخيرة، وشددوا على أن «معلول» يكون أفضل فى مركز الظهير، وأن تقدمه من الخلف للأمام يكون أكثر فاعلية من وجوده على الأطراف، إلا أن المدير الفنى لم يقتنع بالمبررات، وتمسك برأيه الفنى.

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إراحة الشحات وأجاي

فى سياق متصل، نصح خالد محمود، طبيب الفريق، السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بإراحة الثنائى حسين الشحات وجونيور أجاي من المشاركة أمام نادى مصر فى المواجهة المقبلة لضمان شفاء الثنائى بشكل كامل، حيث يعانيان من إجهاد كبير فى العضلتين الخلفية والضامة بسبب المشاركة الأساسية فى تشكيل الفريق، إضافة إلى ضغط المباريات.

فريق مصر

فى السياق نفسه، بدأ الجهاز الفنى فى مشاهدة أجزاء لمباريات فريق مصر فى الدورى، من أجل دراسته ومعرفة نقاط القوة والضعف به قبل مواجهته الأحد المقبل، بجانب التعرف على طريقة لعبه فى المباريات الأخيرة.

كما طلب «فايلر» من جهازه المعاون تقريراً مفصلاً عن الفريق يتضمن كل المعلومات لدراستها بشكل جيد وتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز لمواصلة النتائج الرائعة فى بطولة الدورى الممتاز.

الفوز على مصر للمقاصة

من جانبه، علق «فايلر» على فوز فريقه بثنائية نظيفة على فريق مصر للمقاصة، قائلاً: «بدأنا المباراة بشكل غير جيد، فى ظل أفضلية المنافس الذى أهدر فرصتين، قبل أن يستعيد الفريق السيطرة مع نهاية الشوط الأول، مؤكداً أن الهدف الأول فتح المباراة التى كانت صعبة ومعقدة، فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق»، موجهاً الشكر للاعبين لإصرارهم على الفوز حتى نهاية المباراة.

وأوضح «فايلر» أن لديه فكراً مختلفاً يصعب توضيحه عند مشاركة لاعبين بأعينهم فى مراكز جديدة عليهم، مؤكداً أن أى لاعب شارك فى مركز جديد كان توليفة فنية هدفها البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة.

حسام عاشور

وشدد المدير الفنى على أن حسام عاشور لاعب كبير وصاحب دور فى الملعب يليق بتاريخه، وبعيداً عن المباريات فهو يمتلك رصيداً ذهبياً من البطولات، ومشاركته لفترات قليلة تأتى للحاجة الفنية إلى جهوده لا العكس، مشدداً على أنه يحتاجه بشدة لزيادة حماس اللاعبين.