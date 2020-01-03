موجز الرياضة|الزمالك يطالب بحكام أجانب في مبارياته بالدوري ..وصلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد ..واتحاد الكرة يطالب أجيري برد 160 ألف دولار..الزمالك يفوز على أسوان في مباراة مثيرة.. وإكرامي : تصريحات البدري عن لاعبي الدوري سقطة كبيرة

إعداد :رضا علي

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بهدف وأسيست عالمي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد

حقق ليفربول فوزا مستحقا على شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع أخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس شيفيلد.

ونال الفرعون لقب رجل المباراة عن جدارة واسحقاق، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج لـ9 أهداف.

ثم مرر النجم المصري كرة بينية لماني، ليسجل السنغالي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد شيفيلد عن 29 نقطة في المركز الثامن. ( للمزيد )

رسميًا.. الزمالك يطالب بحكام أجانب في مبارياته بالدوري المصري

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا للجنه الخماسيه المؤقته لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله تعيين حكام أجانب للفريق في مباريات المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالمسابقة المحلية، وشهدت المبارة أحداثًا مثيرة أبرزها قرار الحكم طارق سامي بطرد طارق حامد لاعب الفريق الأبيض؛ بسبب الحصول على إنذارين.

وأوضح الزمالك خلال بيانه أنه يرفض التعامل مع لجنة الحكام التي يرأسها الكابتن "جمال الغندور"، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض لظلم كبير في مبارياته ببطولة الدوري وآخرها أمام أسوان. ( للمزيد )

«سلفة لم تسدد».. اتحاد الكرة يطالب أجيري برد 160 ألف دولار

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مطالبة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق وفريق ليجانيس الحالي برد 160 ألف دولار.

أجيري الذي أقيل من تدريب منتخب مصر في شهر يوليو الماضي، بعد خروج مصر المبكر من بطولة كأس الامم الإفريقية من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا وتم تعيين حسام البدري خلفا له.

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وأعلن اتحاد الكرة أن خافيير أجيري حصل على 160 الف دولار كسلفة من الجبلاية، عندما كان مديرا فنيا للمنتخب ولم يسدد المبلغ بعد إقالته. ( للمزيد )

طرد وهدف ملغي وضربة جزاء ضائعة.. الزمالك يفوز على أسوان في مباراة مثيرة

أكد الكابتن "شريف إكرامي" ، حارس مرمى الأهلي، أن هدف الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم بعد الإخفاقات في المواسم الماضية.

وتابع "إكرامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : بعد الوصول للمباراة النهائية مرتين على التوالي ونخسر اللقب, لو احنا مبنفكرش ناخد أفريقيا يبقي احنا بنهرج

مضيفا : إحنا هنقاتل من أجل البطولة لحد آخر نفس، ولكن لن نعد الجمهور بأي شئ ( للمزيد )

طرد وهدف ملغي وضربة جزاء ضائعة.. الزمالك يفوز على أسوان في مباراة مثيرة

حقق الزمالك فوزا هاما على ضيفه أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 43، ثم أضاف أحمد سيد زيزو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 60 أهدر محمود علاء ركلة جزاء، بعدما تصدى لها حارس أسوان ببراعة.

وأشهر الحكم طارق سامي، البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة أزمة كبيرة عقب الطرد، بعد أن أوقف الحكم اللقاء، بسبب عدم خروج طارق حامد من الملعب، بداعي عدم وجود مخرج. ( للمزيد )

إكرامي : تصريحات البدري عن لاعبي الدوري سقطة كبيرة

أكد الكابتن "إكرامي الشحات" حارس مرمى الأهلي الأسبق ,أن كم الإصابات التي تضرب الفريق الأحمر الحالي غير مسبوق.

وتابع "إكرامي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : نتائج الأهلي جدية ولكن الاداء غير جيد في بعض الاحيان نتيجة الظروف المتواجدة في الفريق من إصابات

وعن تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن لاعبي الدوري ,قال إكرامي : سقطة كبيرة من حسام البدري، تصريحاته عن لاعبي الدوري، أنت كنت تعمل في الأهلي وتتابع الدوري ولست جديدًا على الدوري، وكيف ستتعامل معهم بعد تلك التصريحات. ( للمزيد )