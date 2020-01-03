شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقترب من أعلان أولى تعاقداته فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى مع محمود شعبان لاعب فريق الاتحاد السكندرى على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة ، حيث ينتظر مسئولى نادى طنطا عودة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى التى يتواجد خارج البلاد للاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية والإعلان بشكل رسمى خاصة أن عقد اللاعب يمتد مع الاتحاد السكندرى لمدة 4 سنوات قادمة وينتهى عام 2024 .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأحد القادم يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى ، ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا أداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى .

ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .

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وعقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع أيمن المزين المدير الفنى للفريق وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى اللاعبين خلال بطولة الدورى المصرى الفترة الماضية.

وعرض أيمن المزين خلال الاجتماع طلبات الجهاز الفنى من التعاقدات فى الانتقالات الشتوية حيث يحتاج من 3 إلى 5 لاعبين لدعم الفريق والظهور بشكل مختلف فى الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى.

أكد أيمن المزين المدير الفنى أنه مستمر فى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى خلال المرحلة المقبلة وأن الأخبار التى تدوالت عن الرحيل لتدريب أحد أندية الدورى المصرى ليس له أساس من الصحة مطلقًا .