شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلي .. حجز 10 لاعبين لفترات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يعاني من إصابات عديدة طالت بعض نجومه، رغم بذل الجهاز الطبي مجهوداً كبيراً لتجهيز عدداً أخر من اللاعبين عادوا بالفعل لتدعيم صفوف الفريق، وعلى رأسهم محمود متولى وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية واليو ديانج ومروان محسن.

وتضم مستشفى الأهلي حالياً وقبل مواجهة نادي مصر المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري العام، 10 لاعبين تختلف مدة كلاً منهم في العلاج وهم :

1-شريف إكرامي

يعاني شريف إكرامي من إصابة في عضلة السمانة ويخضع لاختبار طبي لتحديد مدى إستجابته للبرنامج الذى خضع له خلال الأيام الماضية للتعافي.

2ـمحمود وحيد

يعاني محمود وحيد من كدمة فى وجه القدم، وأجرى اللاعب أشعة أكدت جاهزيته للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي.

3-حمدي فتحي

يعاني حمدي فتحي من قطع في غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يستمر غيابه لقرابة الـ6 أشهر قبل العودة مجدداً لتدريبات الأهلي.

4-حسين الشحات

تعرض حسين الشحات لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة إلا أنه من المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً لمواجهة نادي مصر.

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5- جونيور أجايى

غاب جونيور أجاي عن مواجهة مصر المقاصة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، ويكثف الجهاز الطبي بالأهلي من جهوده لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

6- رمضان صبحي

تعرض رمضان صبحي لمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تحتاج لـ6 أسابيع للعلاج.

7- سعد سمير

أجرى سعد سمير جراجه عاجلة بعد تعرضه لقطع في وتر اكيليس، ومن المنتظر أن يمتد غيابه لقرابة الـ8 أشهر.

8- محمد محمود

أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي مؤخراً بعد تعرضه لقطع فيه للمرة الثانية، ويستمر غيابه لـ9 أشهر عن الأهلي.

9- كريم نيدفيد

يعاني كريم نيدفيد من مزق في الغضروف ورشح مستمر في الركبة وهي الإصابة التي يعاني منها منذ 9 أشهر، ووفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي فإن اللاعب يحتاج لعدده أسابيع قبل العودة مجدداً لتدريبات الفريق.

10-عمار حمدي

يعاني عمار حمدي من كدمة في وجه القدم، إلا أن اللاعب بدأ في التعافي وسيشارك تدريجياً في تدريبات الأهلي.