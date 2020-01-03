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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوفنتوس يضم لاعب أتالانتا 5 سنوات ويعيره لمنافسه بارما 6 أشهر
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالى مع ديان كولوسيفسكي لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالى لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير المقبل مقابل 25 مليون يورو.
أعلن النادى الإيطالى أن اللاعب ذو الأصول المقدرونية قد انتقل لصفوف يوفنتوس بدا من الموسم الجديد لكنه سوف ينضم لصفوف بارما حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
قال نيدفيد المدير الرياضى لنادى يوفنتوس فى تصريحات للموقع الرسمى أن ديان كولوسيفسكي سيكون لاعبًا مهمًا في خط وسط يوفنتوس وعنصرا ذو إمكانيات كبيرة خاصة أنه صغير السن ويبلغ من العمر 19 عاما.
ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول مسابقة الدورى الإيطالى برصيد 42 نقطة، خلفاً للمتصدر إنتر ميلان بفارق الأهداف وبنفس الرصيد من النقاط.
ويتطلع فريق يوفنتوس الإيطالى لتجديد عقد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، للبقاء أطول فترة ممكنة داخل "إليانز ستاديوم"، وينتهى عقد صاروخ ماديرا مع البيانكونيرى فى صيف 2022، ويحصل بموجبه على راتب سنوى قدره 31 مليون يورو بالإضافة إلى العديد من المكافآت، وذكرت صحيفة "كورييرى ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس لا يُخطط لمنح رونالدو زيادة فى راتبه حال تم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، حيث يعتقدون أن ما يحصل عليه يُعد كافيًا.
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