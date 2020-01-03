شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا في معركة تحسين وضع الابيض فى جدول ترتيب الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته لخوض مواجهة طنطا التى ستجمع بين الفريقان، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة، والتى يسعى فيها الأبيض إلى تحقيق الانتصار لتحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بجهود عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، فى مواجهة طنطا، والذى أكد المدرب الفرنسى أنه استبعده من مباراة أسوان الأخيرة فى الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية، لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه تماما من إصابة القدم، حيث حرص المدرب الفرنسى على تجهيزه بأفضل صورة فنية من خلال التدريبات حتى يعود للمشاركة مع الأبيض بداية من مواجهة طنطا المقبلة.

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وفضل كارتيرون عدم تواجد عبد الله جمعة فى مواجهة أسوان تجنبا للمجازفة خاصة إنه سيحتاج إلى جهوده بجانب محمد عبد الشافى ظهير الفريق لقيادة الجبهة اليسرى فى ظل المباريات المتتالية التى يرتبط بها الأبيض خلال الشهر الجارى فيما سيستعين المدرب الفرنسى بعدد من مباريات طنطا التى خاضها الفريق مؤخرًا فى بطولة الدورى لدراسته جيدًا وشرح نقاط القوة والضعف للاعبين خلال التدريبات الاستباقية للمباراة.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا، غداً السبت، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع طنطا فى المحلة، حيث من المنتظر أن يحسم كارتيرون من خلال تدريبات اليوم القرار النهائى بشأن عبد الله جمعة وحال جاهزيته الفنية لمواجهة طنطا بأفضل صورة سيقوم المدرب الفرنسى بضمه إلى قائمة المعسكر الذى سينطلق غدا السبت، حيث شدد كارتيرون على رفضه الاستعانة بأي لاعب حال عدم اكتمال جاهزيته سواء الفنية أو البدنية وهو ما حدث باستبعاده لمصطفى فتحى من قائمة لقاء أسوان لعدم جاهزيته فنيا للمواجهة من وجهة نظره.