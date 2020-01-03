شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من نظرائهم في الاتفاق السعودي لشراء محمد شريف صانع العاب الفريق الأحمر المعار لإنبي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تفضيل الإدارة الحمراء استمرار اللاعب في الفريق البترولي، لكى يبقى تحت انظار الجهاز الفني، ومن ثم الوقوف على مستواه بشكل جيد، خاصة في ظل وجود شبه استقرار على عودته لصفوف الأهلي بمجرد انتهاء اعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يفاتح الأهلي انبي في مسألة بيع محمد شريف، في ظل رفض الفكرة من الأساس ليتم الاعتذار لنادي الاتفاق عن مسألة بيع محمد شريف، مفضلين فتح الملف مُجدداً بنهاية الموسم الجاري، بحيث تكون الرؤية اتضحت بالنسبة لمحمد شريف في الموسم الجديد.

ويقدم محمد شريف مستوى متميز مع انبي هذا الموسم، ويعد الجناح الدولي من ضمن هدافي بطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة برصيد 7 أهداف، وكان الأهلي قد وافق على إعارة شريف لانبي بناءاً على رغبة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر، والذي كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي.

Advertisements

وأثبتت الأشعة التي أجراها محمد شريف مؤخراً معاناته من شد في العضلة الخلفية وهي الإصابة التي تحتاج لـ10 أيام للتعافي منها والعودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق البترولي، وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف انبي، خاصة وأنه كان هناك شك بأن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة وهو ما نفته الأشعة التي أجراها جناح الأهلي المعار لإنبي.

وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولي لحرس الحدود التي أقيمت الأربعاء الماضي ببطولة الدوري العام، وتلقى محمد شريف اتصالاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاطمئنان عليه، خاصة وأنه مرشح بقوة للعودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مع انبي هذا الموسم.