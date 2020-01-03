شباب الأهلي "بطل الشتاء" بفوز متأخر على العين









اسماء السيد - توج شباب الأهلي بلقب "بطل الشتاء" الرمزي بعدما قلب تأخره أمام مضيفه العين بهدف الى فوز بنتيجة 2-1 الخميس في ختام المرحلة الثانية عشرة قبل الأخيرة من دور الذهاب للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده الى 29 نقطة، مستغلا بأفضل شكل ممكن خسارة مطارده حامل اللقب الشارقة أمام الوحدة 1-2 الأربعاء في افتتاح المرحلة، ليبتعد عنه بفارق خمس نقاط.

في المقابل، تراجع العين الى المركز الخامس مع 21 نقطة.

وافتتح العين التسجيل بعدما خطف الياباني تسوكاسا شيوتاني الكرة من لاعب الضيوف عيد خميس ليتقدم بها ثم يسدد من فوق الحارس حسن حمزة (50).

وأدرك شباب الأهلي الذي افتقد هدافه البرازيلي ليوناردو دا سليفا والمولدافي لوفانور للاصابة، التعادل إثر إعاقة شيوتاني لاسماعيل الحمادي المنفرد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها أحمد خليل (61).

وسجل البديل الشاب حارب سهيل (17 عاما) هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة من خليل سددها زاحفة في شباك الدولي خالد عيسى (80).

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وفي مباراة ثانية، فاز الظفرة السادس على مضيفه حتا بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف الإسباني كريستيان لوبيز (9)، الى فوز بهدفين للبرازيلي جواو بيدرو(69 و84 من ركلة جزاء).

ورفع الظفرة رصيده الى 20 نقطة، وبقي حتا في المركز الثالث عشر قبل الأخير وله ثماني نقاط.

وحقق الوصل فوزا عريضا على ضيفه بني ياس بخمسة اهداف سجلها البرازيلي فابيو ليما (13 من ركلة جزاء و32 و68) والاكوادوري فرناندو غايبور (24) والبرازيلي ويلتون سواريز(90+3 من ركلة جزاء) مقابل هدف للبرازيلي لويز انطونيو (84).

وبقي الوصل سابعا برصيد 18 نقطة، مقابل 11 لبني ياس الحادي عشر.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه عجمان بهدف لفهد سبيل (90+6) مقابل هدف لحسين عبد الرحمن (72).

أهداف مباراة شباب الأهلي والعين: