فوز أول للزمالك بعد ثلاث مراحل في الدوري المصري









اسماء السيد - أنهى الزمالك سلسلة من ثلاث مراحل دون فوز في الدوري المصري لكرة القدم، وتفوق بنتيجة 2-صفر على ضيفه أسوان الخميس ضمن المرحلة الحادية عشرة، في مباراة خاض غالبية شوطها الثاني بعشرة لاعبين.

وانتزع فريق "القلعة البيضاء" الفوز في ستاد القاهرة الدولي، ليحقق النقاط الثلاث للمباراة للمرة الأولى منذ 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تغلب على بيراميدز بنتيجة مماثلة في المرحلة السابعة.

وفي المراحل الماضية، اكتفى الزمالك بالخسارة أمام طلائع الجيش 2-3، والتعادل سلبا مع سموحة والانتاج الحربي على التوالي.

وفي مباراة اليوم، سجل للزمالك مصطفي محمد (43) وأحمد سيد "زيزو" (62)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 18 نقطة تقدم بها للمركز الرابع.

وسيطر الزمالك على غالبية مجريات الشوط الأول، لكنه عانى من تسرع لاعبيه وعدم فاعليتهم أمام مرمى أسوان المتراجع الى الدفاع.

وكاد محمد الصباحي يحرز هدف التقدم لأسوان في الدقيقة 37 مستغلا خطأ محمود حمدي "الونش" في إعادة الكرة الى حارس مرماه، فانفرد لكنه سدد الكرة في جسد محمد أبو جبل.

ونجح مصطفى محمد في منح الزمالك التقدم مستغلا الخروج الخاطئ لمسعد عوض من مرماه، ورفع الكرة من فوقه قبل أن تسكن الشباك.

وفي مطلع الشوط الثاني، تلقى لاعب خط الوسط الدولي طارق حامد إنذارين متتاليين، فغادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 51 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

على رغم ذلك، واصل الزمالك الضغط ونال ركلة جزاء (59) اثر عرقلة بحق يوسف ابراهيم "أوباما"، نفذها محمود علاء وأنقذها مسعد عوض.

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وبمجهود فردي من منتصف الملعب، أضاف "زيزو" الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع الضيوف وسدد على يسار مسعد عوض.

وأنقذ محمد عبد الشافي مرماه من هدف لأسوان، بإبعاده رأسية هيثم الفيل من على خط المرمى في الدقيقة 75.

الى ذلك، قلب المصري تأخره أمام ضيفه سموحة في الشوط الأول، الى فوز قاتل بنتيجة 2-1 على ملعب الجيش بالسويس.

تقدم سموحة عن طريق حسام حسن (34)، وعادل النتيجة للمصري البوركيني سعيدو سانبوري (69 من ركلة جزاء)، وأضاف الفلسطيني محمود وادي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع المصري رصيده إلى 14 نقطة ارتقى بهم للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة تراجع بهم للمركز الخامس.

وانتزع حرس الحدود فوزا من ضيفه بيراميدز بهدف نظيف سجله أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت في ملعب المكس.

ورفع حرس الحدود إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة تراجع بهم للمركز السادس.

ملخص مباراة الزمالك وأسـوان: