حرس الحدود يخوض مباراة وديه أمام السكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مباراة ودية أمام السكة الحديد يوم الاحد القادم، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى و أعطاء الفرصة لمجموعة اللاعبين التى لم تشارك فى مباراة بيراميدز للوقوف على المستوى البدنى والفنى لهم .
فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .
وجاء الهدف بعد أن سدد شرويدة الكرة على مرمى بيراميدز ، لتصطدم بعمر جابر لاعب الأخير داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الشباك.
ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .
ويلاقى حرس الحدود نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 8 من الشهر القادم والتى يستضيفها ملعب جهاز الرياضة العسكري .
يسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة بثلاث مراكز حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و صانع العاب و لاعب خط وسط .
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