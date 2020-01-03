شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل : اللعب في الزمالك شرف كبير والتألق يعود للفريق كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ان التصريحات التي ظهرت مؤخرا تؤكد انه طلب الرحيل من الزمالك، عار تماما من الصحة، مؤكدا ان اللعب للزمالك شرف كبير لاي لاعب في افريقيا.

وقال أبو جبل في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : انه لم يتحدث عن الرحيل من الزمالك، بل علي العكس فانه ضحي بملايين في سموحة وانبي للانضمام للزمالك في المرتين التي ارتدي خلالها تي شيرت الزمالك، الأولي في بداية موسم 2015 ، والثانية في بداية الموسم الحالي.

وأضاف أبو جبل ان التألق الذي يظهر به في المباريات نتيجة مجهود فريق كامل ، حيث ان جميع اللاعبين تكاتفوا علي العودة مرة اخري الي الانتصارات وهو ما يجعل جميع اللاعبين بدأوا في الظهور بمستوي مميز في المباريات.

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ويؤدي أبو جبل تدريبات بدنية إضافية عقب مران الزمالك يوميا للعمل علي رفع معدلات اللياقة البدنية والتركيز في الملعب للحفاظ علي مستواه ومكانته في التشكيل الأساسي للفريق ليكون اول خطوة نحو العودة لحماية مرمي المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

كان الزمالك قد حقق الفوز امس علي اسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، ليصل للنقطة الـ 18 في المركز الرابع بالدوري، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين.

ويستعد الزمالك لمباراة طنطا المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، وهي المباراة الأخيرة للفريق في الدوري قبل مباراة زيسكو يونايتد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، والتي ستقام يوم 10 يناير الجاري.