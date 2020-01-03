شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف سبب طرد طارق حامد وما فعله كارتيرون بعد الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17.

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو في الدقيقة 62 .

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بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي في خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويكشف الدكش في هذه الحلقة، السبب الحقيقي وراء طرد لاعب خط وسط الزمالك طارق حامد، ورد فعل كارتيرون مدرب الفريق الأبيض بعد إحراز الهدف الأول للفريق في شباك اسوان