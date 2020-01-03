شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى : يجب تطبيق تقنية الـ" VAR " ولا تقضي على حلاوة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق .

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا .

علىق سيد عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قائلا :" فوز الهلال على النجم، منح قوة للمجموعة، ودخل الفريق السوداني في المنافسة بكل قوة، ومع تحكيم عادل وأرضية ملعب جيدة سنحقق نتائج جيدة".

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع رسمي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة .

كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر.