النشرة الرياضية.. بيان رسمي للزمالك.. وصلاح يتألق.. وسقوط بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 2 يناير.

الأهلي يكشف موقف الشحات وأجايي من مباراة نادي مصر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، إن هناك محاولات لتجهيز ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي للحاق بمباراة نادي مصر.

"لن نسكت على الظلم".. الاسماعيلي يوجه رسالة لاتحاد الكرة

شن عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تامر موسى، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام إنبي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب الإسماعيلية.

المصري يعلن موقفه من رحيل هدافه

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن ناديه لم يتلق عرضًا رسميًا بشأن مهاجم الفريق محمود وادي.

بالفيديو.. الحدود يضرب بيراميدز في 120 ثانية ويمنعه من المربع الذهبي بالدوري

حقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على حساب بيراميدز بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر.

الزمالك يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ بسبب كهربا

نفى مصدر في نادي الزمالك، وجود أي تدخل من جانب النادي فيما يخص الاستعلام عن محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثًا للنادي الأهلي.

"تعاقدنا معه لموسم ونصف".. الدحيل القطري يقدم الكرواتي ماندزوكيتش لوسائل الإعلام

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عقد نادي الدحيل القطري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للكشف عن تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ، وتقديمه لوسائل الإعلام بعد التعاقد معه رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز).

الشباب السعودي لمصراوي يوضح حقيقة التفاوض مع فرجاني ساسي

وصف أحمد المسعود، مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي، مفاوضات ناديه مع الزمالك من أجل التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بغير الدقيقة.

الزمالك يستعيد نغمة الفوز بهدفين أمام أسوان ويرتقي للمركز الرابع

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على نظيره أسوان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

وادي يقود المصري لفوز قاتل أمام سموحة

خطف فريق المصري فوزًا قاتلاً أمام نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

بالفيديو.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول لتجاوز شيفيلد بثنائية

حقق ليفربول فوزًا هاما على حساب شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الزمالك يفقد قوته الضاربة أمام طنطا للإيقاف

يغيب التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري.

الزمالك يطلب في بيان رسمي تعيين حكام أجانب لمبارياته

طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباريات لحكام أجانب بعد مباراة الفريق أمام أسوان التي أتت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.