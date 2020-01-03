تصريحات اليوم.. الصفقة الأخيرة للأهلي.. ورسالة إكرامي.. وانتقاد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 2 يناير.

الأهلي يتحدث عن.. الصفقة الأخيرة.. رحيل أزارو وموعد وصول بطاقة كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه اقترب من حسم الصفقة الأخيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بسبب أفريقيا.. إكرامي يوجه رسالة لجماهير الأهلي (فيديو)

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن فريقه وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كهدف أساسي بعد الإخفاق في السنوات الماضية.

Advertisements

الأهلي يوضح لمصراوي سبب عدم سفر الفريق بطائرة خاصة

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن فريق الكرة سيُسافر بطيران عادي، وليس طائرة خاصة بعد تأجيل مباراة الهلال لشهر مارس المقبل.

كارتيرون يتحدث عن.. التحسن أمام أسوان.. الدفع بناشيء.. وبديل طارق حامد

أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه عن الفوز أمام نظيره أسوان وأداء لاعبيه خلال المباراة.

أمير مرتضى: لا نعرف سبب طرد طارق حامد.. وخسرنا الدوري الماضي بسب التحكيم

استنكر أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، الطرد الذي تعرض له لاعبهم طارق حامد خلال مباراتهم أمام أسوان.