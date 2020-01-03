أمير مرتضى: لا نعرف سبب طرد طارق حامد.. وخسرنا الدوري الماضي بسب التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



استنكر أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، الطرد الذي تعرض له لاعبهم طارق حامد خلال مباراتهم أمام أسوان.

طارق حامد، طُرد خلال مباراتهم أمام أسوان اليوم الخميس التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

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أمير أضاف في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة:"لانعرف لماذا طرد طارق حامد وقفنا بجوار التحكيم في الموسم الماضي ولكننا تضررنا وخسرنا الدوري بسبب التحكيم وأخطاء منا ونظام المسابقة.. سنطلب حكامًا أجانب لمباريتنا المقبلة على حسابنا".

وأشار المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إلى أن فريقه سيواجه نظيره طنطا ـ الذي حصل على فترة راحة لمدة أسبوع ـ مضيفًا:"هل هذا الدوري الذي تحدثوا عنه في بداية الموسم أنه سيكون منصفًا".

وأتم أمير حديثه بالإشارة إلى إنهم يمتلكون مقعدًا واحدًا في الانتقالات الشتوية ولم يحسمه كارتيرون:"اليوم جرب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن وسنرى المركز الذي يحتاج دعمه".