الزمالك يفقد قوته الضاربة أمام طنطا للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
يغيب التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري.
التونسي الدولي فرجاني ساسي حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه مساء اليوم الخميس أمام نظيره أسوان ليغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإنذار الثالث.
كما يغيب طارق حامد عن مباراة طنطا، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام أسوان.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طنطا في الخامسة من عصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.
الزمالك بعد فوزه أمام نظيره سموحة يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.
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