الزمالك يطلب في بيان رسمي تعيين حكام أجانب لمبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباريات لحكام أجانب بعد مباراة الفريق أمام أسوان التي أتت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وقال الزمالك في بيانه عبر الموقع الرسمي أنه يطالب بحكام أجانب ويرفض التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد ما وصفه النادي بـ"الظلم الفادح".

وأوضح البيان أن الزمالك يرفض لجنة الحكام بسبب :"الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس"

وجاء البيان كما يلي:

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسيه المؤقته لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.