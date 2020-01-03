محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:
حقق ليفربول فوزًا هاما على حساب شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
أحرز هدفي ليفربول محمد صلاح، وساديو ماني.
وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون - الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر- الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو
ورفع ليفربول رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الدوري، فيما بقي شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة في المركز الثامن.
تفاصيل المباراة:
تقدم ليفربول في الدقيقة الرابعة، عن طريق محمد صلاح، بعدما حول عرضية روبرتسون في المرمى.
وفي الدقيقة العاشرة سدد صلاح كرة رائعة اصطدمت بالعارضة لتخرج ضربة مرمى للضيوف.
وكاد صلاح أن يسجل هدفا ثانيا، بعد مراوغة ماني بطريقة رائعة، لتصل لصلاح الذي سدد الكرة، ولكن أبعدها الحارس لركنية.
واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز.
وفي الشوط الثاني، بالدقيقة 65 مرر صلاح كرة رائعة لماني الذي سدد الكرة لترتد له من الحارس ليتابعها في المرمى ببراعة.
واستمرت الدقائق الباقية وسط سيطرة ليفربول، ليقتنص ثلاث نقاط غالية نحو التتويج بلقب الدوري الغائب منذ 30 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول لتجاوز شيفيلد بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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